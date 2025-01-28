Делегация МИД РФ прибыла в Сирию впервые после смены власти

Российская делегация прибыла в столицу Сирии. В состав вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

Это первый визит российских высокопоставленных лиц в страну после того, как Башар Асад покинул пост президента Сирии в декабре.

С конца ноября прошлого года различные вооруженные группировки захватили несколько крупных городов в Сирии. 8 декабря они вошли в Дамаск.

Согласно информации Минобороны России, Асад провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, после чего принял решение оставить свой пост и выехать из республики.

Ранее сообщалось, что российские военные базы в Сирии могут превратить в гуманитарные хабы.