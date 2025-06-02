Делегация РФ подтвердила время переговоров с украинской стороной в Стамбуле

Российская делегация подтвердила начало переговоров с украинской стороной в Стамбуле в 13:00 мск, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Источник также сообщает, что Мединский намерен провести ряд встреч в кулуарах стамбульских переговоров. Продолжительность предстоящих переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле остается неопределенной, как заявил дипломатический источник в Анкаре агентству. Местом проведения переговоров с украинской делегацией выбран дворец Чираган.

Ранее стало известно о попытках ВСУ прорваться в Курскую область накануне переговоров в Турции.