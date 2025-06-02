Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Курскую область накануне переговоров в Турции

Подразделения группировки «Север» успешно отразили атаки передовых и штурмовых подразделений противника на Теткинском и Глушковском направлениях, а также продолжили создание безопасных полос в Сумской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

Как отмечают военкоры, ВСУ предприняли попытки вторгнуться в Курскую область в преддверии переговоров между российской и украинской делегациями, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле.

Так, украинские вооруженные формирования пытались прорваться на участке Павловка — Новый Путь, рассчитывая на поддержку БПЛА, однако авиационные подразделения ВС РФ нанесли прицельное поражение.

Кроме того, на указанном участке фронта была уничтожена медийная группа женщин-беспилотчиц во главе с комротой «Валькирия».

По данным телеграм-канала, за сутки на Теткинском и Глушковском направлениях российские войска уничтожили семь единиц вражеской техники, а в приграничных районах Сумского направления бойцы ВС РФ продолжают активные наступательные действия, продвигаясь вглубь региона.

Отмечается, что за сутки потери ВСУ превысили 280 человек, из них более 210 — на Сумском направлении, и свыше 50 — на Теткинском. В числе уничтоженной техники оказались танк, гаубица «Д-30», посты управления БПЛА, пикапы, квадроциклы, американские гаубицы «М-777» и «Д-30», а также две спутниковые станции.

Ранее сообщалось, что за ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 162 вражеских БПЛА над регионами РФ.