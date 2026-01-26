Евросоюз, объединение, которое десятилетиями считалось гарантом стабильности на континенте, вступает в полосу глубокого системного кризиса. Причиной тому, как считает ряд экспертов, являются изначальные изъяны в его архитектуре. Суть раскола кроется в фундаментальных противоречиях между странами-членами. Политолог Алексей Подберезкин в интервью Pravda.Ru характеризует этот процесс как «дележку имущества», где каждая страна стремится отстоять собственные интересы в ущерб общеевропейским.

По его словам, внутренняя солидарность ослабевает, а институты Брюсселя постепенно теряют реальный управленческий вес, становясь ареной для конфликтов. Непосредственным катализатором обострения ситуации могут стать не только внутренние экономические споры, но и внешнеполитические амбиции. Так, заявление о перспективе вступления Украины в ЕС к 2030 году было расценено многими наблюдателями как политически мотивированное и чрезмерно поспешное. Подобные инициативы, не подкрепленные консенсусом, рискуют стать последней каплей, формально обосновывающей раскол между условным «ядром» ЕС и его периферией. Противоречия между Севером и Югом, Западом и Востоком союза становятся все менее управляемыми.

Эксперт добавил, что последствия этого кризиса будут не одномоментными, а постепенными, но оттого не менее значительными. Скорее всего, мы не увидим громких официальных выходов из союза. Вместо этого произойдет медленная внутренняя эрозия: ключевые страны-доноры, в первую очередь североевропейские, начнут дистанцироваться, переориентируя ресурсы и политику на узкие национальные задачи. Это приведет к неизбежному ослаблению и переформатированию всего блока. Государства, долгое время зависевшие от финансовых трансфертов из Брюсселя, окажутся в наиболее уязвимом положении, а глобальное влияние объединенной Европы ощутимо снизится.

По его мнению, в итоге может случиться не громкий распад, а тихая девальвация самой идеи единой Европы в ее нынешнем виде. Конфедеративная модель, не выдержав испытания кризисами, уступит место новой, еще неясной конфигурации сил на континенте, где интеграционные связи будут строиться уже на иных, возможно, более прагматичных и менее амбициозных основаниях.

Ранее сообщалось, что европейские политики панически боятся реакции Путина после его слов о «подсвинках».