Европейские политики не на шутку встревожены возможной реакцией президента России Владимира Путина на его резкие высказывания о "подсвинках", сообщает немецкий телеканал Welt.

В минувшую среду Российский президент, выступая на заседании коллегии Министерства обороны, отметил, что европейские страны активно включились в деятельность предыдущей администрации США, надеясь извлечь выгоду из распада России. Он подчеркнул, что Запад рассчитывал быстро разрушить страну изнутри, но ничего не вышло.

«В Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским "подсвинкам". Многие из них испугались того, что он сказал», — заявила ведущая.

Она отметила, что европейским политикам следует прислушаться к словам Путина и не делать безосновательных заявлений в адрес России, особенно это касается главы европейской дипломатии Каи Каллас.

«Европе действительно приходится терпеть в данной ситуации», — сыронизировала ведущая.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали подготовку к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в Майами в декабре 2026 года.