Дело экс-замглавы Минцифры Паршина рассмотрят в суде 26 августа

Уголовное дело бывшего заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина и дело генерального директора компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова рассмотрят в понедельник, 26 августа.

К рассмотрению дел приступит Хамовнический суд Москвы, сообщил ТАСС. Процесс начнется в 14:00 по московскому времени. Изначально дело должны были рассмотреть в среду, 21 августа. Однако рассмотрение отложили из-за отсутствия доставки в суд самого Паршина.

Накануне следствие отпустило из-под стражи Моносова. Срок пребывания бывшего замглавы Минцифры РФ истекает 12 октября.

Правоохранители задержали Моносова и Паршина с поличным 12 июля 2023 года. Мужчины в это время находились в одном из московских ресторанов. Предприниматель передавал чиновнику взятку в размере 3,75 млн рублей.

После задержания Басманный суд Москвы принял решение отправить Моносова и Паршина под домашний арест, однако его оспорила Генеральная прокуратура. Таким образом, Московский городской суд вынес решение отправить обоих под стражу.

По версии следствия, взятка, которую должен был получить экс-замглавы ведомства, предназначалась в виде покровительства за выделение гранта компании «Бюджетные и финансовые технологии». Фирма специализируется на разработке информационных решений. Ни Паршин, ни Моносов свою вину не признали.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала главу управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению в получении взятки.