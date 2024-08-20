ФСБ задержала главу управления цифровой трансформации ФСИН

Начальник управления цифровой трансформации ФСИН был задержан в Москве по подозрению в получении крупной взятки. Об этом вечером вторника, 20 августа, сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в пресс-службе ведомства.

Журналисты уточняют, что начальник управления был задержан по подозрению в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ, сейчас следствие проводит все необходимые процессуальные действия, а в дальнейшем задержанному планируется избрать меру пресечения.

Во ФСИН добавили, что проводится и служебная проверка по факту произошедшего. Имя задержанного при этом не раскрывается, но на сайте учреждения сотрудником на этой должности указан полковник внутренней службы Алексей Тимченко.

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