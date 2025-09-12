Дело об убийстве Кирка: фигуранту предъявили обвинения по трем статьям УК США

Подозреваемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка предъявили официальное обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Помимо самого убийства, ему инкриминируют незаконное хранение оружия и воспрепятствование правосудию. Об этом сообщает The Washington Post.

22-летнему Тайлеру Джеймсу Робинсону из штата Юта предъявлено официальное обвинение. Следственные органы США завершили первоначальный этап работы по резонансному делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на судебные документы, молодому человеку вменяют сразу три серьезных преступления. Основное из них — умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Помимо этого, Робинсону инкриминируют незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, которое было использовано при совершении преступления. Третья статья — воспрепятствование правосудию, что указывает на возможные попытки скрыть следы своей деятельности.

Теперь дело передается в суд, где будет решаться вопрос о мере пресечения и дальнейшем ходе разбирательств. Максимальное наказание по основной статье может предусматривать пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось о том, что подозреваемый в расправе над Кирком обучался электротехнике.