Представитель Демократической партии в Палате представителей США Эл Грин анонсировал, что в течение месяца начнет процедуру импичмента в отношении действующего президента Дональда Трампа, утверждая, что последний не соответствует занимаемой должности. Об этом сообщило издание The Hill.

Грин сравнил Трампа с Голиафом, добавив, что для каждого Голиафа найдется свой Давид, выразив надежду на то, что в этот раз Сенат вынесет обвинительный приговор. Он также заявил, что Трамп не способен справедливо нести правосудие и управлять страной.

Ранее в Госдуме назвали истинные причины желания демократов в США объявить импичмент Трампу.