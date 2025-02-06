В Госдуме назвали истинные причины желания демократов в США объявить импичмент Трампу

По словам депутата нижней палаты парламента, демократы в США не могут спокойно наблюдать, как новый американский лидер Дональд Трамп рушит красивые декорации прежнего режима и оголяет помойную натуру страны, поэтому они станут всячески стараться устроить импичмент республиканцу. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что руководство Трампа пока показывает, что Штаты в действительности никакой не «сияющий град на холме», а гигантская свалка. Поэтому демократам весьма непривычна и неуютна новая реальность.

По мнению парламентария, вопрос объявления импичмента был делом времени. Демократы не могут молча наблюдать, как Трамп рушит картину страны, которую строили его предшественники, прикрывая свои темные схемы, тем самым каждый день вскрывая коррупционные схемы.

Ранее американист Блохин спрогнозировал направления в политике США после ухода Трампа с поста президента.