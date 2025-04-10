Демократы Техаса потребовали отстранить Илона Маска от должности

По информации, предоставленной изданию Axios представителем демократов от штата Техас Грегори Казаром, 77 членов Демократической партии в конгрессе обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом отстранить американского миллиардера и руководителя DOGE Илона Маска от выполнения государственных обязанностей до 30 мая.

Казар подчеркнул, что Демократическая партия обладает достаточными политическими и юридическими возможностями, а также «силой общественного мнения», чтобы добиться увольнения Маска с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Маск высмеял мем российского посольства в Кении про пошлины США.