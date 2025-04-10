Демократы Техаса потребовали отстранить Илона Маска от должности
Axios: 77 членов конгресса просят Трампа уволить Илона Маска
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По информации, предоставленной изданию Axios представителем демократов от штата Техас Грегори Казаром, 77 членов Демократической партии в конгрессе обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом отстранить американского миллиардера и руководителя DOGE Илона Маска от выполнения государственных обязанностей до 30 мая.
Казар подчеркнул, что Демократическая партия обладает достаточными политическими и юридическими возможностями, а также «силой общественного мнения», чтобы добиться увольнения Маска с занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что Маск высмеял мем российского посольства в Кении про пошлины США.