«Демократы взбешены»: конгрессмены обсуждают импичмент Трампу после его слов об уничтожении Ирана

После жесткого заявления Дональда Трампа, в котором он допустил уничтожение иранской цивилизации, демократы в Конгрессе взбесились не на шутку. Они всерьез обсуждают, как отстранить президента от власти. Варианта два — либо запустить процедуру импичмента, либо задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая позволяет признать главу государства недееспособным. Об этом сообщает Axios.

Поводом стал ультиматум Трампа, прозвучавший накануне. Американский лидер поставил Ирану дедлайн — 7 апреля, 20:00 по местному времени (8 апреля, 4:00 мск). В случае отказа согласиться на условия США, страну ждет сокрушительный удар.

Иранская цивилизация, по словам Трампа, может быть стерта с лица земли в ближайшее время. Это заявление вызвало шок не только в Тегеране, но и в самом Вашингтоне.

Ранее Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу.