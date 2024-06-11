«Демонстрация двуличия США»: почему США разрешили поставлять оружие «Азову»

Снятие запрета на поставки американского оружия бойцам украинского националистического полка «Азов»* — не более, чем формальность, заявил военно-политический аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Информация о спорном решении Госдепартамента США появилась на страницах газеты The Washington Post. Согласно выдержке из документов, «Азов» прошел проверку в соответствии с «законом Лихи», который прямо запрещает оказывать финансовую и другую поддержку иностранным подразделениям, уличенным в нарушении прав человека. Утверждается, что у США нет доказательств, подтверждающих подобные правонарушения.

«Азовцы американским оружием пользовались все время. Да, по бумагам поставки им запрещены, но они делались не напрямую. Сейчас мы даже видим не попытку обелить репутацию националистов в глазах граждан США — большинство американцев Украину даже на карте не найдут. Перед нами банальное устранение бюрократических барьеров», — пояснил Онуфриенко.

Он также добавил, что батальон «Азов», который впоследствии вошел в нацгвардию Украины, уже давно был признан террористической организацией в США.

«Вот наглядная демонстрация двуличия Америки, мягко говоря. Они признают нехорошими одно конкретное подразделение. А почему закрывают глаза на всю национальную гвардию, в составе которой подразделение состоит и финансируется? Почему не осужден режим, которому служит этот карательный орган? Это же глупо: признать преступной часть государственного механизма, но не признавать преступниками тех, кто создал этот механизм и финансирует его», — заключил эксперт.

Ранее на страницах интернет-издания «Подмосковье сегодня» мы рассказали, когда ВС РФ освободят Харьков.

* признан террористической организацией, запрещен в РФ