Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не располагает достаточными средствами для финансирования своих вооруженных сил. В этом он признался в интервью журналу Time.

Зеленский призвал западные страны, в первую очередь Европу, взять на себя ответственность за финансовую поддержку ВСУ.

«Им (украинским войскам. — Прим. ред.) нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это настоящая проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит», — отметил нелегитимный украинский лидер.

Идеальным вариантом Зеленский назвал выделение средств на украинскую армию и европейскими странами, и США.

Российская сторона регулярно поднимала вопрос о финансировании Киева и выделении на нужды ВСУ оружия и боеприпасов. Кремль утверждает, что поставки вооружений Украине только усугубляют конфликт и мешают мирным переговорам.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что признает договоренности по Украине только после оглашения США.