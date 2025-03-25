Зеленский: договоренности по Украине вступят в силу после оглашения США

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что соглашения по Украине, которые были достигнуты в ходе переговоров в Эр-Рияде между Соединенными Штатами Америки и Украиной, начнут действовать сразу после того, как о них объявит Вашингтон.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам встречи представителей Киева и Вашингтона в Эр-Рияде, трансляцию которой вел украинский «5 канал».

«Американская сторона считает, что наши договоренности вступают в силу после оглашения их американской стороной», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ожидает подтверждения этой информации от представителя украинской делегации, министра обороны Рустема Умерова.

«Если этот так и сейчас мне еще подтвердит это министр обороны по телефону, значит будет делать свою работу по имплементации договоренностей украино-американской встречи», — добавил Зеленский.

Во вторник, 25 марта, по результатам встречи представителей США и Украины в Эр-Рияде, Белый дом опубликовал заявление. В нем говорится, что, по мнению США, прекращение огня со стороны России и Украины — это необходимое условие для достижения прочного мира.

Ранее Дональд Трамп поделился с представителями СМИ своими впечатлениями от встреч с делегациями Украины и России, которые состоялись в Эр-Рияде.