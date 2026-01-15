«Деньги остались в лесу»: тысячи тайских сборщиков уехали из Финляндии без гроша

Тысячи сезонных рабочих из Таиланда, которые ежегодно приезжали в Финляндию для сбора диких ягод, оказались в долговой ловушке, пишет агентство Yle. Многие из них возвращались на родину без ожидаемых доходов, но с крупными кредитами, взятыми на организацию поездки. Такие данные за 2022-2023 годы приводятся в новом исследовании условий труда мигрантов.

Финляндия много лет привлекала граждан Таиланда для легального сезонного сбора ягод. Однако для большинства рабочих эта занятость оборачивалась серьезными финансовыми потерями.

Согласно исследованию, почти все опрошенные мигранты оказались в долговой зависимости, а около половины были вынуждены продать свое имущество, чтобы рассчитаться по обязательствам.

Чистый средний доход после вычета всех расходов составлял у сборщика около €2 тыс. за весь сезон. При этом рабочий день мог длиться от 10 до 20 часов без выходных и перерывов.

Основные затраты, включавшие перелет, проживание и питание, достигали €5-6 тыс. Чтобы покрыть эти суммы, большинство рабочих оформляли кредиты в Таиланде перед отъездом.

В 2024 году ситуация резко изменилась. Финские миграционные власти ужесточили правила въезда для тайских граждан после многочисленных скандалов, связанных с торговлей людьми и эксплуатацией. В результате этого значительная часть урожая дикой черники осталась в лесах и пропала, что привело к резкому росту рыночных цен на эти ягоды.

Местные жители отмечают, что самостоятельный сбор диких ягод в сезон может приносить ощутимый доход. По их словам, в удачные дни можно заработать до €1 тыс. Однако для этого необходимы знания местности, транспорт и готовность к тяжелому физическому труду в условиях леса.

