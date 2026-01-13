Проверьте паспорт: россиянам грозит отказ в вылете на отдых в Таиланд из-за нового правила

Российские туристы, планирующие отпуск в Таиланде, столкнулись с неожиданной проблемой, передает портал «Говорит Уфа». Туроператоры начали массово рассылать уведомления о возможном отказе в вылете пассажирам, у которых срок действия загранпаспорта составляет менее шести месяцев на момент отправления рейса. Речь идет о рейсах авиакомпании Azur Air.

Раньше было достаточно, чтобы паспорт был действителен на момент возвращения из поездки. Теперь же, согласно новым правилам, пассажиров с документами, срок действия которых истекает в ближайшие полгода, могут не допустить к перелету.

Это вызвало обеспокоенность среди путешественников, многие из которых физически не успевают оформить новые документы до запланированного вылета.

Ситуацию осложняет отсутствие официальных и единых разъяснений. Представители разных туроператоров дают противоречивую информацию, а сама авиакомпания Azur Air пока не подтвердила изменение своей политики.

В крупных туроператорах, таких как «Интурист» и Anex, заявили, что авиакомпания продолжает принимать пассажиров по прежним правилам, но официальные разъяснения появятся позже.

В Министерстве иностранных дел (МИЛ) России уточнили, что между РФ и Таиландом нет межгосударственного соглашения о минимальном сроке действия паспорта при безвизовых поездках. Однако авиаперевозчики имеют право устанавливать собственные, более строгие требования и отказать в посадке.

