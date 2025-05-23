Сложившаяся в Вооруженных силах Украины ситуация сигнализирует о том, что украинскую армию скоро ждет крах. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал отставной американский военный Дэниел Дэвис.

Он отметил, что отставки командующих подразделениями — лишь вершина айсберга. Главная проблема ВСУ — это бегущие с поля боя отряды.

По мнению эксперта, очевидно, что Украина больше не может диктовать какие-либо условия ни на фронте, ни за столом переговоров.

Дэвис призвал европейских лидеров не рассчитывать на то, что им удастся своими пустыми обвинениями заставить Владимира Путина согласиться на их условия.

«Украинская армия трещит по швам. Любой может угадать, когда случится большой разлом», — заключил Дэвис.

Ранее полковник Дэвис заявил, что Запад может лишить Украину шансов на переговоры.