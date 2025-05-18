Дэниел Дэвис: звонок Трампа Путину может изменить все "здесь и сейчас"

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина может привести к сделке, которая оставит Украину ни с чем, заявил в эфире YouTube-канала подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Украину ждет только невыгодная сделка, хорошей сделки для нее не будет, подчеркнул он. Если украинцы не согласятся на переговоры с русскими и продолжат боевые действия, то в результате потерпят военное поражение, добавил Дэвис.

Сама возможность диалога между Путиным и Трампом в грядущий понедельник станет поворотной точкой, когда все изменится "здесь и сейчас", подчеркнул он.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта, после чего пообщаться с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп выразил надежду, что после переговоров с главами обеих стран удастся достичь договоренности о прекращении военных действий.

Ранее сообщалось о том, что Песков отреагировал на заявления о телефонном разговоре Путина и Трампа.