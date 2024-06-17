Депутат Альшевских поделился подробностями уголовного дела против телеведущей Лазаревой

17 мая в отношении нее было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Полицейские провели проверку после слов Лазаревой* об атаках украинских беспилотников по объектам, расположенным на территории РФ.

Дело было заведено сотрудниками столичного ГСУ СК РФ, куда и были направлены материалы.

В ответе на депутатский запрос отмечается, что в отношении телеведущей было проведено дополнительное лингвистическое исследование после публичных выражений.

Лазарева* неоднократно высказывалась против действий российской власти и проведении специальной военной операции на Украине (СВО). Телеведущая также радовалась новостям об атаке украинских БПЛА по российской территории.

22 июля 2022-го года Министерство юстиции РФ включило Лазареву* в перечень иностранных агентов. Сама журналистка не проживает в России.

Ранее мы сообщали, что сын Владимира Жириновского рассказал о подробностях последнего их разговора по телефону.

*Минюстом РФ внесена в перечень террористов и экстремистов