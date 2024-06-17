Сын Жириновского Олег рассказал о первом звонке отца после комы

Бывший глава ЛДПР Владимира Жириновского в феврале 2022-го года позвонил своему сыну Олегу Эйдельштейну и дал указание насчет недвижимости. Об этом Олег рассказал в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

Сын экс-лидера ЛДПР добавил, что Жириновский во время разговора также попросил принести ему еды. Просьба отца о недвижимости касалась покупки квартиры в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Я честно выполнил его последнюю волю и действительно купил на эти деньги (со счета Жириновского. — прим. ред.) квартиру в Дубае», — сказал Олег.

Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского 4 июня 2024-го года. Мужчина несколько раз пытался добиться признания отцовства через суд.

В августе 2023-го года Эйдельштейн подал иск о признании сыном Жириновского, однако в том же месяце суд отказался рассматривать его, поскольку в силу вступило решение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по этому спору.

Жириновский скончался 6 апреля 2022-го гола на 76-м году жизни. В больницу политик попал из-за осложнений, вызванных коронавирусом. У Жириновского есть еще один сын Игорь Лебедев, ранее входивший в состав Государственной думы РФ в качестве депутата.

В мае 2022-го года некоторые СМИ сообщили, что Игорь сменил ФИО на Давид Александрович Гарсия и эмигрировал в США.

Ранее мы сообщали, что Первый канал готов экранизировать жизнь Владимира Жириновского. О нем будет в скором времени выпущен фильм.