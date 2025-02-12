По словам депутата нижней палаты парламента Дмитрия Белика, Североатлантический альянс продолжает представлять себя как оборонительная структура, что было его ключевой целью при создании в 1949 году. Тем не менее с тех пор политика организации стала более жесткой, а методы — более сложными. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что реорганизация работы военного блока необходима, однако ее реализация оказывается более сложной задачей, чем может показаться. Так, львиная часть расходов принадлежит Штатам, без участия которых прочие страны-члены альянса просто не справятся, а задолжавших среди них достаточно.

По мнению парламентария, текущая ситуация также невыгодна Вашингтону, так как Евросоюз остается в альянсе в основном благодаря деньгам США. Финансовый аспект здесь играет главную роль. Поэтому, если Европа обеспокоена своей безопасностью, ей придется за это платить.

Ранее лидеры двух стран заявили, что первыми в НАТО повысят военные расходы.