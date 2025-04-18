По словам депутата нижней палаты парламента Дмитрия Белика, Москва и Вашингтон сегодня находятся в диалоге, которого не было долгое время, и поиск компромиссов в круге интересов имеет большое значение. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в плане вопроса территорий важна объективная реальность, которую упорно не желает признавать киевский режим. Мнение Вашингтона по ряду вопросов совпадает с отечественным подходом, позиция самого Уиткоффа схожа с позицией Москвы, однако не все в администрации Трампа ее поддерживают.

Парламентарий подчеркнул, что в целом это конструктивный подход к урегулированию украинского конфликта, а не демагогия, которой привержен киевский режим и поддерживающая его Европа.

Ранее Уиткофф рассказал об урегулировании территориального вопроса РФ и Украины.