Уиткофф рассказал об урегулировании территориального вопроса РФ и Украины

По завершении своей поездки в Россию специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что в ходе встреч затрагивался территориальный вопрос, и не исключил возможности его частичного урегулирования. Об этом он поделился в интервью изданию The Wall Street Journal.

Он акцентировал внимание на том, что в рамках обсуждения украинского кризиса с российским лидером Владимиром Путиным, ключевым моментом были именно территориальные аспекты.

Согласно его заявлению, в процессе урегулирования конфликта, Россия, вероятно, сможет удержать под своим контролем «определенные регионы, но не все».

Более того, американский посланник предположил, что для Украины не столь принципиальны территории, где преобладает русскоязычное население.

Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио обсудили по телефону конфликт на Украине.