В одном из американских СМИ появилась публикация о том, что Киев якобы готов к отказу от 20% своей территории. По словам депутата нижней палаты парламента Дмитрия Белика, риторика Штатов смещается в сторону конструктивного подхода и признания реалий на земле, оставляя за скобками запросы и фантазии киевского режима. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что если США заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт был урегулирован, то ему приходится руководствоваться здравыми аргументами и принимать неприятные для киевского режима решения. Однако заявления о том, что Незалежная может согласиться на потерю 20% территорий, ничего, по сути, не означают, так как Киев меняет свою позицию со скоростью света.

По мнению парламентария, в случае очередной смены позиции США не лишним будет объяснить главарю киевского режима, что бесконечно под надуманными предлогами саботировать процесс мирного урегулирования не удастся.

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