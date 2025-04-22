Военный эксперт Рожин пояснил, каким образом Россия полностью вернет свои территории

По словам военного эксперта Бориса Рожина, Москва вернет свои конституционные территории если не дипломатическим, то военным путем. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что переговоры ведутся, однако и боевые действия продолжаются. Если отдадут без боев — отлично, сэкономим жизни и ресурсы. Цель не меняется, тем не менее раньше речь шла о ДНР и ЛНР, сейчас еще и о Херсонской и Запорожской областях.

Ранее США предложили Украине признать Крым российским и отказаться от НАТО.