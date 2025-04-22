Военный эксперт Рожин пояснил, каким образом Россия полностью вернет свои территории
Военный эксперт Рожин: Россия вернет свои территории любым путем
Фото: [Медиасток.рф]
По словам военного эксперта Бориса Рожина, Москва вернет свои конституционные территории если не дипломатическим, то военным путем. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что переговоры ведутся, однако и боевые действия продолжаются. Если отдадут без боев — отлично, сэкономим жизни и ресурсы. Цель не меняется, тем не менее раньше речь шла о ДНР и ЛНР, сейчас еще и о Херсонской и Запорожской областях.
Ранее США предложили Украине признать Крым российским и отказаться от НАТО.