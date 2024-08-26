Депутат бундестага Котре назвал истинную причину ареста Павла Дурова

Настоящей причиной, по которой во Франции был арестован основатель мессенджера Telegram, является борьба властей с оппозицией. Так считает депутат от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефен Котре, его точку зрения привело РИА Новости.

Он напомнил, что в ФРГ крайне часто говорят о том, что платформу Telegram очень часто выбирают для своего общения как правые экстремисты, так и сторонники различных теорий заговора со стороны правительства. Парламентарий считает такие обвинения надуманными, равно как и выдвинутые претензии к самому Дурову. Они выглядят лишь поводом, с помощью которого можно заставить замолчать оппозицию.

«Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым», — указал Котре.

Ранее французская пресса сообщила, что судя по всему, Дурова оставят под арестом на все время следствия. Правоохранители считают, что он способен скрыться, если его выпустить под залог либо под домашний арест. По этой причине его вряд ли отпустят на свободу до суда.