Депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Андрей Хунко обратился к правительству Германии с вопросом о целесообразности отправки европейских миротворцев на Украину. Об этом сообщил портал «Лента.ру».

В своем парламентском запросе Хунко интересуется, насколько федеральное правительство считает целесообразным направлять так называемых европейских «миротворцев» на Украину для обеспечения или поддержки потенциального прекращения огня, даже с учетом значительных рисков. Он также спрашивает о возможности участия Бундесвера в этой международной миссии.

Недавно издание Financial Times (FT) сообщило, ссылаясь на свои источники, что Европа рассматривает отправку миротворцев на Украину из-за нехватки финансовых средств для дальнейшей военной помощи.

Ранее сообщалось, что делегаты германской партии «Альтернатива для Германии» ультраправого толка не поддержали в ходе прошедшего в субботу, 11 января, съезда поправку, осуждающую Россию за проведение на Украине спецоперации, что привело к долгоиграющему военному конфликту.