Депутат немецкого бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в социальных сетях жестко раскритиковала нового постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника, который назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой». Она обвинила его в поддержке фашистских идей, и отметила, что его требования становятся все более наглыми.

Ранее Мельник в интервью медиагруппе Funke заявил о своих ожиданиях касательно финансовой помощи от нового правительства Германии в размере €20 млрд евро ежегодно.

Дагделен подчеркнула, что «фанат фашистов Мельник» проявляет все больше нахальства.

Она также указала на то, что, вероятно, кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, вице-канцлер и министр экономики от «Зеленых» Роберт Хабек, а также действующий канцлер Олав Шольц продолжат использовать средства немецких налогоплательщиков для финансирования ситуации на Украине.

Досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля следующего года.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Германии Алексея Макеева из-за критики его работы.