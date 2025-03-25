Депутат Чепа назвал ключевые ожидания от переговоров России с США в Эр-Рияде

По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, ключевым ожиданием от почти двенадцатичасовых переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде являются основы конструкции мирного соглашения. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что стороны также обсудили широкий круг вопросов, которые требовали тщательного анализа. Позже будет озвучено в США и в России совместное заявление комиссии по итогам.

Ранее политолог Федоров заявил, что договоренности по Украине будут достигнуты до конца года.