Депутат Чепа не согласился с высказыванием Вучича о поддержке русскими Путина в Сербии

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича о русских, которые не поддерживают главу России Владимира Путина.

Ранее Вучич после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что проживающие в Сербии украинцы поддерживают политику Путина в отличие от русских жителей страны.

Чепа не согласился с этим заявлением. В интервью «Ленте.ру» он заявил, что общался с русскими жителями Сербии и слышал от них обратное мнение.

«Я встречался и общался с русскими, с русской диаспорой. Как бы я не видел какого-то противостояния. Поэтому относительно русских я бы не согласился. Относительно украинцев у меня просто нет такой информации. Может быть, Вучич прав. Но с украинской диаспорой я не встречался», — сказал Чепа.

В декабре 2022 года Вучич сообщил, что больше 100 тысяч граждан России и больше 20 тысяч граждан Украины прибыли в Сербию после начала специальной военной операции на Украине. По его словам, все они могут получить сербское гражданство.

Как сообщала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, приток российских граждан в страну только принес выгоду государству.