Вучич назвал главное отличие сербских украинцев о сербских русских

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что сербские украинцы, в отличие от русских, которые проживают в стране, поддерживают президента России Владимира Путина.

По его словам, все эти украинцы в Сербии разговаривают на русском языке. Слова Вучича передают РИА Новости.

«Россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в Сербии в основном ориентированы против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии —в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина», — отметил Вучич.

Он сообщил, что таких украинцев в Сербии насчитывается от 45 до 50 тысяч человек.

Вучич ранее провел встречу с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Ранее он с рабочим визитом посетил Приштину, где встретился с косовоалбанским руководством.

После встречи с Писториусом Вучич заявил, что Россия никак не влияет на политику Сербии. Он отметил, что гордится своей страной и тем, что она является независимой.

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Пекин в октябре 2023 года на форум «Один пояс, один путь» сообщил, что «на ногах» встретился с Вучичем. Российский лидер отметил, что обсудил с сербским коллегой ситуацию, сложившуюся вокруг Сербии.

Ранее Вучич сообщил, что Сербия не будет вводить никаких ограничений против России, а также сохранит отношения с РФ и Китаем.

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