Украинский конфликт вступает в свою завершающую стадию, и по этой причине офис украинского президента получил определенные указания от команды нового американского лидера. Такое заявление сделал депутат государственной Думы Алексей Чепа. Его слова привела «Лента.ру».

Парламентарий прокомментировал встречу Андрея Ермака, руководителя офиса Владимира Зеленского, с командой недавно избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По его мнению, украинским властям дали некие распоряжения на будущее.

«Конфликт, который был организован Западом, вступил в завершающую стадию. Думаю, что команда Зеленского получила определенные указания», — указал он.

Чепа добавил, что Россия будет настаивать на той позиции, которую уже озвучил Владимир Путин. Условия РФ должны обеспечить ей безопасность и соблюдение интересов Москвы.

Ранее Чепа заявил, что после того, как ВСУ стали наносить удары системами Storm Shadow и ATACMS по российской территории, армия РФ сменила тактику. Усилилась работа ПВО для перехвата неприятельских ракет, параллельно этому российские части сами начнут наносить более интенсивные удары по украинской военной инфраструктуре.