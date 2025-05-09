Депутат Чепа отметил международное единодушие на параде Победы в Москве
Депутат Чепа: среди гостей парада Победы было единодушие
Фото: [Медиасток.рф]
Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, отметил единодушие среди приглашенных на парад Победы на Красной площади. В беседе с изданием «Лента.ру» депутат прокомментировал освещение в западных СМИ присутствия иностранных лидеров на торжествах 9 Мая в Москве.
По его информации, в мероприятии участвовали представители 27 государств, хотя их число могло быть и больше. Несмотря на колоссальное давление и попытки запугивания, гости продемонстрировали поразительное единодушие.
Даже те лидеры, которые не смогли приехать, выразили глубокое почтение и признательность героям Великой Отечественной войны за их вклад в победу над мировым злом, отметил он.
Чепа также подчеркнул, что представители агентства «Синьхуа» дали высокую оценку параду и отметили значимость сотрудничества между странами и их лидерами.
Ранее сообщалось, что американский режиссер Оливер Стоун посетил парад Победы в Москве.