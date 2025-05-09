Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, отметил единодушие среди приглашенных на парад Победы на Красной площади. В беседе с изданием «Лента.ру» депутат прокомментировал освещение в западных СМИ присутствия иностранных лидеров на торжествах 9 Мая в Москве.

По его информации, в мероприятии участвовали представители 27 государств, хотя их число могло быть и больше. Несмотря на колоссальное давление и попытки запугивания, гости продемонстрировали поразительное единодушие.

Даже те лидеры, которые не смогли приехать, выразили глубокое почтение и признательность героям Великой Отечественной войны за их вклад в победу над мировым злом, отметил он.

Чепа также подчеркнул, что представители агентства «Синьхуа» дали высокую оценку параду и отметили значимость сотрудничества между странами и их лидерами.

Ранее сообщалось, что американский режиссер Оливер Стоун посетил парад Победы в Москве.