Депутат Чепа перечислил ключевые темы переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле
В Госдуме заявили, что ключевая тема переговоров в Стамбуле — прекращение огня
Фото: [pxhere.com]
По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, ключевой темой переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле может стать постоянное прекращение огня, а не временное. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он уточнил, что при этом три предыдущих перемирия киевский режим нарушил.
По мнению парламентария, следует добиться четкого соблюдения условий перемирия, нельзя допускать передислокации украинских войск и отправки им западного оружия.
Ранее политолог Мезенцев рассказал, завершат ли переговоры украинский кризис.