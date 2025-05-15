Депутат Чепа перечислил ключевые темы переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

В Госдуме заявили, что ключевая тема переговоров в Стамбуле — прекращение огня

Политика

Фото: [pxhere.com]

По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, ключевой темой переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле может стать постоянное прекращение огня, а не временное. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что при этом три предыдущих перемирия киевский режим нарушил.

По мнению парламентария, следует добиться четкого соблюдения условий перемирия, нельзя допускать передислокации украинских войск и отправки им западного оружия.

Ранее политолог Мезенцев рассказал, завершат ли переговоры украинский кризис.

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