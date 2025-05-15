Сегодня в Стамбуле стартуют переговоры по урегулированию украинского конфликта. Российскую делегацию возглавляет помощник главы государства Владимир Мединский, в составе украинской должны быть президент Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, главы МИД и Минобороны Украины. По словам политолога Евгения Мезенцева, состав делегации РФ свидетельствует о том, что позиция Москвы по украинскому конфликту неизменна. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что руководство делегацией в лице Мединского является не просто намеком, а прямым указанием на то, что следует вернуться к тому, с чего начинали. Так, весной 2022 года Москва предложила Киеву признать Крым, независимость ДНР и ЛНР, стать нейтральным государством и сократить до 60 тыс. человек армию, на что Киев стал торговаться, что желают в составе армии 120 тыс. человек. После вмешательства главы британского правительства Незалежная из переговоров вышла.

По мнению эксперта, отсутствие на переговорах российского лидера Владимира Путина свидетельствует о том, что говорить с Зеленским ему пока просто не о чем. В свою очередь главарь киевского режима хотел встретиться с Путиным, чтобы в очередной раз пропиариться, продемонстрировать, что он — не марионетка, а политический субъект и может говорить с российским лидером на равных. Этим же объясняется и отсутствие на переговорах Дональда Трампа, поскольку без Путина на переговорах ему делать нечего.

Он отметил, что нынешние переговоры завершатся тем же, что и три года назад, поскольку требования Москвы увеличились, а Зеленский не захочет на них идти даже под давлением Трампа, поскольку ему и европейским лидерам нужна война с Россией. Таким образом, российской армии придется попросту добивать киевский режим.

Ранее украинские чиновники заявили, что обсудят в Стамбуле только одну тему.