Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что мирных переговоров с Незалежной не будет. По словам первого заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, после вторжения украинских войск на территорию Курской области никакой речи о переговорах с властями киевского режима быть не может. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он отметил, что переговоры с украинской стороной все же состоятся, так как любая война завершается какими-либо переговорами. Тем не менее Киев сегодня создал для них неприемлемые условия.

По мнению парламентария, после того, как Незалежная потерпит фиаско своей концепции, то после этого будут переговоры, но на других условиях, не на тех, на которых сегодня рассчитывает Украина.

Он добавил, что Москва не станет диктовать свои условия, а будет добиваться тех задач, которые были поставлены.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал ответ на атаку Курской области украинской армией.