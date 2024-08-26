Песков пообещал ответ на атаку Курской области украинской армией

Все враждебные действия украинских властей не будут оставлены без ответа. Последует реакция и на вторжение ВСУ в Курскую область. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Его слова привел ТАСС.

Журналисты предложили Пескову прокомментировать слова посла РФ в США Анатолия Антонова. Дипломат заявил, что российские власти уже приняли некое решение по ответу на действия украинской армии в Курской области. Пресс-секретарь подтвердил, что ответ действительно будет.

«Речь не идет об отдельном решении. Подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», - указал он.

Ранее Песков высказался по поводу возможных переговоров между РФ и Украиной. Он допустил, что они начнутся, но добавил, что Киев утратил доверие к нему. С украинской стороны доносятся лишь невнятные предложения без какой-либо конкретики.