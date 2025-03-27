По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, европейские лидеры могут показать более реалистичные взгляды по вопросам санкций против РФ и проголосовать за снятие ограничений. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что в странах Старого Света уже изменили мнение по поводу отправки миротворческих сил в Незалежную.

По мнению парламентария, едва ли не ежедневно позиция европейских лидеров по ситуации относительно Украины постоянно меняется.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия поставила России ультиматум по санкциям.