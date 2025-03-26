Еврокомиссия поставила России ультиматум по санкциям

Одним из главных условий для отмены санкций в отношении России является вывод ее войск с украинской территории. Так считают в Еврокомиссии, слова одного из ее представителей привело агентство Reuters.

По утверждению руководства Евросоюза, отмена санкций против РФ будет сопровождаться рядом условий. Самым главным будет полный вывод российской армии с тех территорий, которые официально признаются Западом украинскими. При этом сама Россия не имеет права ставить никакие условия.

«Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций», — указали журналистам.

Ранее о возможном смягчении антироссийских санкций или частичной их отмене заявил Дональд Трамп. Он сообщил, что его администрация рассмотрит этот вопрос в рамках урегулирования украинского конфликта. По его словам, такая тема обсуждалась во время переговоров в Эр-Рияде.