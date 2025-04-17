По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, украинского лидера Владимира Зеленского нужно заменить временным главой государства еще до проведения выборов в стране. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что действующая власть Незалежной проводит политику, которая противоречит интересам украинского народа. Так, глава киевского режима выступает не за украинский народ, не за будущее Украины, а напротив, рассчитывает на то, что, сдав свою страну в колониальное рабство Штатов, защитит свою власть.

По мнению парламентария, в нынешних условиях выборы в Незалежной могут быть нелегитимными, что связано с сильным давлением на украинских политиков.

Ранее украинские боевики заявили о возможности возглавить поход по свержениям Зеленского.