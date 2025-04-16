Украинские боевики заявили о готовности возглавить поход для свержения Зеленского
95-я бригада ВСУ готовится свергнуть Зеленского
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Состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готов двинуться на Киев, чтобы свергнуть Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Десантники обратились к украинцам с призывом присоединиться к походу.
Военнослужащие считают, что политика Зеленского ведет к распаду государства и последующему разделу его территорий между другими странами. Боевики не хотят допустить развитие этого сценария.
Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек еще 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за введенного в стране военного положения и всеобщей мобилизации.
Ранее депутат Белик осудил идею Зеленского перетянуть 9 Мая внимание на себя.