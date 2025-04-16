Состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готов двинуться на Киев, чтобы свергнуть Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Десантники обратились к украинцам с призывом присоединиться к походу.

Военнослужащие считают, что политика Зеленского ведет к распаду государства и последующему разделу его территорий между другими странами. Боевики не хотят допустить развитие этого сценария.

Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек еще 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за введенного в стране военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее депутат Белик осудил идею Зеленского перетянуть 9 Мая внимание на себя.