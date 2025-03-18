Депутат Чепа спрогнозировал отношение США к принадлежности Крыма России
В Госдуме заявили, что США официально признают Крым частью РФ
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По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексея Чепы, Вашингтон в рамках переговоров по Незалежной официально признают Крым территорией Российской Федерации, что в будущем обеспечит развитие полуострова за счет зарубежных инвестиционных проектов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что в совпадении даты разговора Трампа и Путина с датой годовщины вхождения Крыма в состав нашей страны присутствует символизм.
По мнению парламентария, Штаты признают Крым территорией РФ точно.
Ранее в Крыму призвали Трампа не говорить с Россией с позиции силы.