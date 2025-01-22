Депутат Делягин оценил последствия возвращения в США двух гендеров

По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Делягина, в Штатах множеству самоназванных гендеров придется выбирать только между двумя полами — мужским и женским, после того как Трамп однозначно завил о своей приверженности традиционной гендерной политике, что может привести к протестам. Об этом сообщает Life.ru.