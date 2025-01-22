Депутат Делягин оценил последствия возвращения в США двух гендеров
В Госдуме считают, что возвращение двух полов может привести к протестам в США
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По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Делягина, в Штатах множеству самоназванных гендеров придется выбирать только между двумя полами — мужским и женским, после того как Трамп однозначно завил о своей приверженности традиционной гендерной политике, что может привести к протестам. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что, несмотря на попытки общества к протестам, лично Трамп демонстрирует возвращение США к нормальности.
Ранее депутат Милонов назвал причину решения Трампа относительно двух гендеров.