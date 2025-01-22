Американский лидер Дональд Трамп после своей инаугурации подписал сразу ряд знаковых указов. Один из них коснулся гендерной политики, которая так активно навязывалась западному миру в последние годы. Президент Штатов четко указал на то, что существует только два пола — женский и мужской. Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов одобрил указанную инициативу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ему радостно от этого указа, что Трамп «проникся идеями Милонова».

Парламентарий выразил надежду, что одинаковые оценки базовых ценностей теперь могут помочь народам РФ и США найти общий язык в еще более простых загадках. Так, в Вашингтоне должны понять, что справедливому миру мешает Зеленский и его вороватая клика.

Ранее Трамп заявил, что официально утвердит в США только два пола — мужской и женский.