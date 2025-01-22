Депутат Делягин раскрыл тайный посыл в шляпе Мелании Трамп

По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Делягина, образ, который супруга американского лидера Дональда Трампа Мелания подобрала специально для церемонии инаугурации, громко говорит о том, что никому не удастся ее игнорировать. Об этом сообщает Life.ru.