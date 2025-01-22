Депутат Делягин раскрыл тайный посыл в шляпе Мелании Трамп
В Госдуме предположили тайный посыл в шляпе жены Трампа с инаугурации
Фото: [ru.freepik.com]
По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Делягина, образ, который супруга американского лидера Дональда Трампа Мелания подобрала специально для церемонии инаугурации, громко говорит о том, что никому не удастся ее игнорировать. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что данный наряд стал демонстрацией ее силы.
По мнению парламентария, Мелания похожа на главную героиню сериала «Карточный домик» – Клэр Андервуд, тем самым демонстрируя отчужденность, отстраненность и энергию.
Ранее сообщалось, что дизайнер шляпы Меланьи Трамп раскрыл вложенное в головной убор послание.