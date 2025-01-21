Дизайнер шляпы Меланьи Трамп раскрыл вложенное в головной убор послание

Дизайнер шляпы супруги президента США Меланьи Трамп, в которой первая леди появилась на инаугурации, объяснил «мощное» визуальное послание аксессуара, отсылающего к консервативным ценностям. Об этом Эрик Джавитс заявил в эфире телеканала ABC News.

По его мнению, шляпа знаменует собой «поворотный момент» к ценностям более консервативного характера, а первая леди выглядела в головном уборе одновременно «очень элегантно и очень просто». При этом в социальных сетях образ Меланьи Трамп вызвал неоднозначную реакцию, а кто-то даже отметил неудачную попытку президента США поцеловать жену из-за широких полей головного убора. Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января, а на церемонии присутствовало множество гостей, среди которых был и бывший президент США Джо Байден.

Ранее сообщалось о том, что с момента заступления на должность Трамп принял ряд знаковых для Штатов решений, в том числе вернул смертную казнь.