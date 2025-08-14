Депутат Диденко предложил отказаться от трудовых мигрантов в Москве

Введение запрета на работу мигрантов в Москве может стать импульсом для оздоровления столичного рынка труда. Как заявил глава думского комитета по региональной политике Алексей Диденко, такая мера повысит прозрачность трудовых отношений и качество услуг, снизив риски, связанные с поддельными документами и низкой квалификацией работников. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, Москва обладает достаточным кадровым потенциалом - сюда готовы приезжать молодые специалисты из регионов. Опыт Санкт-Петербурга, где ограничили работу мигрантов в такси и доставке, уже показал положительный эффект для безопасности и дисциплины.

Парламентарий добавил, что ключевым условием успеха станет разработка программ привлечения и обучения российских граждан. Если власти своевременно подготовят нужные кадровые решения, столица сможет избежать дефицита рабочих рук, сохранив при этом контроль за качеством трудовых ресурсов.

По его мнению, инициатива требует взвешенного подхода, но при грамотной реализации способна сделать московский рынок труда более прозрачным и безопасным. Главное — не допустить перекосов, которые могут ударить по экономике города.

