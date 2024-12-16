По мнению депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, британские спецслужбы в случае необходимости могут организовать эвакуацию президента Украины Владимира Зеленского и главы его администрации Андрея Ермака из страны.

Украинский парламентарий в подтверждение своих слов обратил внимание, что Зеленского все последнее время охраняют представители британских спецслужб, не спуская глаз с главаря киевского режима.

«Британцы забрали к себе Залужного, и точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед. Не зря же Зеленского охраняет британский спецназ», — написал он.

Дубинский также предположил, что за диверсиями на российских газопроводах «Северный поток» могут стоять британские спецслужбы, которые действовали через Украину. По его мнению, это могло быть сделано для того, чтобы Великобритания могла ослабить своих исторических противников — Германию и Францию.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Александр Мазур поведал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский давно и плотно находится «под колпаком» спецслужб Великобритании.