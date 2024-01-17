Депутат Европарламента Уоллес: разжигание прокси-войны с РФ уничтожило Украину
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Стремление коллективного Запада разжечь конфликт с Россией стало причиной уничтожения Украины. Соответствующее заявление сделал депутат Европарламента Мик Уоллес в ходе заседания ЕП, опубликованного на видеохостинге YouTube.
В своей речи Уоллес указал на то, что страны Запада потратили миллиарды в различных валютах на то, чтобы разжечь противостояние, которые было вне их интересов и помогло уничтожить Украину без какой-либо уважительной на то причины. Он также подчеркнул, что потрачены на это были средства из карманов европейских и западных налогоплательщиков.
По мнению депутата, данный конфликт можно было бы остановить еще давно, но Соединенные Штаты и Североатлантический альянс не захотели мира, стремясь нанести РФ максимально возможный урон.
Ранее зампред Совфеда РФ заявил, что происходящее в НАТО и ЕС уже направлено против Украины.