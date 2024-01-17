В своей речи Уоллес указал на то, что страны Запада потратили миллиарды в различных валютах на то, чтобы разжечь противостояние, которые было вне их интересов и помогло уничтожить Украину без какой-либо уважительной на то причины. Он также подчеркнул, что потрачены на это были средства из карманов европейских и западных налогоплательщиков.

По мнению депутата, данный конфликт можно было бы остановить еще давно, но Соединенные Штаты и Североатлантический альянс не захотели мира, стремясь нанести РФ максимально возможный урон.

Ранее зампред Совфеда РФ заявил, что происходящее в НАТО и ЕС уже направлено против Украины.